Масовані атаки на об'єкти енергетичної системи нашої держави є тим, за допомогою чого Путін шантажує світ, бо не може змусити своїй військових вести ефективні наступальні дії на полі бою. Однак Данілов впевнений, що є зброя, яка може зупинити російського диктатора та його армію.

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Що сказав секретар РНБО

За словами Олексія Данілова "енергетичну проблему" може розв'язати озброєння, яке має дальність ураження цілей понад 800 кілометрів.

Найкраще і найбільш ефективне розв'язання енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів, що дозволять значно зекономити на генераторах,

– написав він у своєму твітері.

Як саме українська армія може використовувати ці ракети та які цілі вражатиме, секретар РНБО не зазначив, однак не важко здогадатися про що йдеться. Зауважмо, що свій допис він також продублював англійською мовою, аби, вочевидь, його зрозуміли іноземні партнери.

Чи допомагатиме Європа нашій державі зброєю

Нещодавно американське видання New York Times опублікувало матеріал, у якому послалось на "анонімного авторитета". Невідомий експерт сказав, що у держав-членів НАТО закінчуються запаси зброї, яку вони могли передавати Україні. Водночас у Центрі протидії дезінформації зазначили, що варто зі скептицизмом сприймати цю публікацію, оскільки офіційних заяв щодо недостатньої кількості зброї від чиновників Північноатлантичного альянсу не було.

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Натомість факти засвідчують те, що європейські держави продовжують надавати Україні та, зокрема, Збройним Силам озброєння. Скажімо, Велика Британія передала Києву високотехнологічні ракети Brimstone 2, а Німеччина – 10 танкових тягачів Oshkosh та 53 автомобілів, якими користувалися Прикордонні служби держави.

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