Українське питання досі на перших шпальтах усіх ЗМІ Сполучених Штатів та Європи. В одному з американських медіа повідомили, що, ймовірно, країни НАТО "вичерпали свої запаси зброї", однак, вочевидь, це не зовсім відповідає дійсності та підтримка нашої держави продовжуватиметься.
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Чому матеріал NYT доволі сумнівний
Як пишуть в Центрі протидії дезінформації, заяв від офіційних представників Альянсу щодо закінчення запасів зброї не було, а засіб масової інформації посилається на "анонімного авторитета", що є чиновником з НАТО. Тому можна констатувати, що "фактичні дані" у цьому матеріалі такими не є, бо не мають підтвердження.
Окрім того, в ЦПД згадали про колишнього помічник заступника генпрокурора Брюса Фейна, який у коментарі газеті The Hill порадив американському конгресові "завершити конфлікт в Україні шляхом виходу США з НАТО".
Насправді ця заява та повідомлення про "закінчення запасів зброї" є частиною інформаційної повістки, яка вигідна Кремлю. Мета цього дезінформування – свідоме воно чи ні – частково зняти відповідальність з Росії за розв'язання цієї війни та схилити Захід до того, щоб він не допомагав Києву.
Допомога Україні від інших держав продовжується: актуальна інформація
- Нещодавно стало відомо, що Велика Британія передала Україні не лише старі ракети Brimstone 1, але й осучаснені її версії – Brimstone 2. Таке озброєння є надзвичайно високотехнологічним, оскільки має інноваційну систему лазерного самонаведення та дальність ураження від 40 до 60 кілометрів.
- Також Німеччина надала Збройним Силам 10 танкових тягачів Oshkosh та 53 автомобілів, якими користувалися Прикордонні служби держави. Планується, що Берлін найближчим часом відправить у Київ 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення. Однак коли саме – невідомо.
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