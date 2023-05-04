Время пришло: жителям оккупированных территорий нужно делать выбор

Каждая военная операция может быть признана успешной или нет, учитывая поставленные цели и достигнутые результаты.

ГУР и СБУ – настоящие ювелиры

В общем, мы видим, что война, развернутая против украинской нации, не бессмысленная для России. Для нее она роковая.

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В России горит все, люди в панике. Все, кто имел мозг, выехали из страны и работают на "загнивающий Запад".

При этом украинцы с каждым прилетом вражеской ракеты, с каждым погибшим украинским воином все больше сплачиваются и еще больше ненавидят Россию.

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В то же время, агентурная сеть Украины на территории российского террористического государства впечатляет. Лично у нашего подразделения уже есть наработки и результаты. Однако Служба безопасности Украины и Главное управление разведки в этом вопросе ювелиры.

Поэтому тем, кто на оккупированных Россией территориях еще сомневается, советую приобщаться к приближению победы.