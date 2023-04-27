Готовили еду на дровах на улице, – жительница Энергодара рассказала об ужасах оккупации

Тысячи украинцев вынужденно остались на оккупированных территориях и решили ждать прихода ВСУ. Однако в этот период они вспоминают со страхом. К примеру, переселенка из Энергодара рассказала, что в городе было крайне опасно. Россияне обстреливали дома и врывались к мирным жителям.

Женщина стала одной из тех, кому пришлось стать беженкой в своей стране из-за полномасштабного вторжения России. Ее фамилию и фото журналисты не публикуют из соображений безопасности. Далее в тексте ее будут упоминать как Марина.

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Марина активно участвовала в жизни Энергодара в Запорожской области. В частности, заботилась о его благоустройстве, обновлении многоэтажек. У женщины есть 27-летняя дочь и 8-летний внук, которые после полномасштабного вторжения России переехали в Польшу.

Выходили живым щитом

Марина хорошо помнит день, когда началась полномасштабная война. Женщина говорит, что энергодаровцы до последнего надеялись, что российские оккупационные войска не зайдут в город. Жители даже выходили и стояли живым щитом в защиту Энергодара.

Жители Энергодара вышли в защиту города / Фото Дмитрия Орлова

"Они примерно три-четыре дня вокруг на своих танках ездили, все обстреливали. Мы живым щитом выходили на въезд, чтобы их не пропустить. Они так три-четыре суток вокруг поездили, а затем начали напрямую ехать и стрелять", – припоминает Марина.

Так в начале марта россияне и оккупировали Энергодар. Женщина рассказывает, что после вражеских обстрелов в городе не было отопления и воды ни горячей, ни холодной. Пропадал и свет.

Мы на улице на дровах готовили себе. Ибо бывало такое, что по двое суток у нас не было света,

– добавляет Марина.

Было опасно ходить по городу, приходилось постоянно крутиться. Были прилеты и обстрелы. Круглосуточно.



Российская техника в Энергодаре / Фото жителей города

В оккупации Марина прожила больше семи месяцев. Невыносимее в Энергодаре стало после того, как россияне в сентябре провели псевдореферендум. У окупантов был кадровый «голод», ведь тогда уже 70% населения уехало. Так что захватчики начали всячески заставлять энергодаровцев работать на них, предлагали деньги.

Платили по 10 тысяч рублей пособия. Делали это для того, чтобы показать жителям Энергодара, что Россия очень хорошо. Те энергодаровцы, которые пошли на сотрудничество с россиянами, начали сдавать своих украинцев. И получилось так, что свои могут быть хуже чужих,

– рассказывает переселенка.

В первую очередь, по словам Марины, коллаборанты сдавали ушедших в ВСУ. Поэтому в их семьи начали приходить русские и забирать в застенки.

"Их там заставляли гимн России учить и петь. Могли забирать даже тех, кто просто что-то сказал о России. Сначала они три-четыре дня бьют до такого состояния, что люди даже не могли еду в рот донести, поэтому они друг друга кормили , так помогали друг другу", – говорит Марина.

По словам переселенки из Энергодара, россияне часто обстреливали дома в городе, а затем обвиняли в этом ВСУ. Снимали соответствующие пропагандистские ролики.

Обстрел Энергодара 1 сентября 2023 года / Фото Дмитрия Орлова:

"Особенно 1 сентября они сильно обстреливали, самолеты летали заряженные. Потом россияне сказали, что это ВСУ специально бомбят, чтобы украинские дети не пошли в школу, чтобы они не учились. Российские военные все ломали, по квартирам лазили. А потом рассказывали, что в нас чуть ли не в каждом гараже, квартире есть боеприпасы. И говорили, что нацисты повсюду", – рассказывает Марина.

У Марины в городе остались знакомые, однако общение с ними ограничено, поскольку россияне все прослушивают.

Мои знакомые ожидают освобождения Энергодара. Они говорят, что там можно сойти с ума, потому что эмоционально тем людям, которые поддерживают Украину, сейчас там очень тяжело,

– добавляет женщина.

Также в Энергодаре оккупанты всячески пытаются вытеснить гривну, а товары завозят из России и Крыма. Причем эти продукты дешевы и плохого качества.

"Даже сами россияне сначала бегали и покупали все украинское, сигареты искали, пепси-колу, потому что наше лучшее", – смеясь вспоминает Марина.

"Все надеялась, что нас вот-вот уволят"

Женщина решила выезжать из оккупированного Энергодара, ведь уже не было сил смотреть на российский беспредел.

Все надеялась, что нас вот-вот уволят, потому что очень хотелось встретить победу в своем городе. Думала, что вот-вот придут наши ребята и уволят нас,

– говорит, улыбаясь, Марина.

Женщина напоминает, что людям приходилось стоять в очереди на трассе неделями, ведь россияне пропускали столько машин, сколько хотели.



Колонна на выезд из Энергодара / Фото Дмитрия Орлова

"Хотели – 10 машин пропускали, хотели – 30. Сначала они еще не очень сильную фильтрацию делали, но потом проверку усилили, многих не выпускали и возвращали. Особенно атомщиков не выпускали, потому что им нужны специалисты, чтобы кто-то работал на станции", – рассказывает переселенка из Энергодара.

Марина уехала с помощью знакомых, сказавших ей, что есть место в машине. Произошло это в октябре 2022 года. С собой женщина взяла только один чемодан, в который упаковала всю свою жизнь. Женщина напоминает, что российские захватчики долго держали ее на фильтрации. Проверили телефоны, документы.

Я волновалась, пропустят ли меня, меня тошнило от страха. Меня спрашивали, зачем я уезжаю из России. Там в основном все говорили, что в больницу или еще куда-нибудь. Россияне спрашивали, собираемся ли возвращаться, люди говорили, что да. Я говорила, что еду к дочери, потому что она заболела, и надо за внуком ухаживать,

– рассказывает Марина.

Сначала женщина уехала в Запорожье. Там у подруги немного отдохнула и переехала во Львов, к родственникам. С ними прожила около четырех месяцев, а потом решили арендовать квартиру. Сейчас Марина проживает с мамой и братом, выехавшим из Энергодара вслед за ней.

Хочется свое 50-летие праздновать дома

После переезда во Львов Марина почувствовала покой и безопасность. Здесь женщина прошла курс от общественной организации "Женские перспективы", которая помогла ей адаптироваться во Львове.

Проходила курс "Я смогу". Нам оказывали психологическую помощь, чтобы мы чувствовали себя не чужими, помогали нам найти работу.

– говорит Марина.

Также женщина рассказывает, что во Львове для переселенцев организуют различные мероприятия, помогающие эмоционально.

"Мы учимся украинскому языку, общаемся. В игры играем, нам проводят экскурсии, это все так интересно. Здесь интересные традиции на Пасху и Рождество, мы в музее ходим. Это все очень вдохновляет. Ты приходишь домой, переводишь дыхание и чувствуешь себя вдохновенным" , – делится своими впечатлениями переселенка.

Во Львове женщина работы еще не нашла, ведь очень надеется, что вот-вот ее Энергодар уволят, и она поедет домой – возвращать красоту своего города.

"У меня есть знакомые девушки из Луганска, которые здесь уже девять лет. Они мне говорят, чтобы я не сидела на чемоданах, а чем занималась. А мне все кажется, что вот-вот и вернусь домой. Мне за три месяца 50 лет, хотелось бы встретить юбилей дома", – говорит Марина.

Женщина больше мечтает вернуться домой, но ее пугает то, что придется жить в одном городе с людьми, которые изменили Украине и не верили в нее.

Отметим, до полномасштабного вторжения России в Энергодаре проживало около 53 тысяч человек. Сейчас же, по словам Марины, осталось около 12 тысяч. Половина из них – сторонники России, остальные поддерживают Украину, среди них есть и те, кому вообще безразлично, чья это будет территория.