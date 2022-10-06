Не знаю, как бы мы выжили без них, – жительница Лисичанска об оперативной работе коммунальщиков

Во время войны соответствующие учреждения пытаются соответственно выполнять свою работу . В частности, говорится и о коммунальных службах.

Жительница Лисичанска об оперативной работе коммунальщиков

Нередко им обязаны тем, что удалось прожить определенные периоды. Так, Валентина Ходус в рамках проекта СВОИ 24 канала заявила, что не знает, как бы выжила без коммунальщиков.

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По словам Валентины, она ни разу не пряталась в подвале, поскольку очень верила в ВСУ. У нее не было времени скучать и думать о плохом – она занималась активной волонтерской деятельностью.

Они поддерживали военных – готовили еду, передавали ее, стирали одежду и т.д.

Впрочем, в начале войны она как раз нуждалась в помощи. И, в частности, благодарна коммунальным службам, которые очень оперативно реагировали на ситуацию.

До того момента, пока я была в Лисичанске, в городе очень хорошо работали коммунальные службы. Если что-то где-то в результате обстрела перебивали, то коммунальщики через несколько часов все чинили. В феврале – марте очень низкая температура воздуха была, морозы. Я не знаю, как бы мы выжили, если бы не столь оперативная реакция. Но у нас был и свет тогда, и газ, и вода,

– подчеркивает она.

Валентина из Лисичанска выехала 7 апреля, а на Франковщину приехала дней через 10. С тех пор живет там.