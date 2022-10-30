Дети на улицу не выходили месяц, – жительница Мариуполя об обстреле на детской площадке

Жительница Мариуполя рассказала, как попала с детьми под минометный обстрел россиян. Это произошло прямо на детской площадке. Малыш очень испугался.

Переселенка Елена Коваленкова в рамках проекта СВОИ вспомнила, что со 2 марта исчезли интернет и связь, передает 24 канал. Люди не знали, что происходит.

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Бомбардировка с первого дня

Семья Елены жила в Приморском районе, но в первый день войны переехали в 23-й район, поскольку там была квартира на первом этаже. Переехали, чтобы была меньше вероятность попадания.

Однако 12 марта туда вошли российские войска. По словам Елены, бомбардировки были с первого дня, в других районах – иначе.

Я знаю, что до 15 числа из Приморского района была эвакуация, но мы не могли туда добраться. Нас просто не пропускали,

– рассказала женщина.

Попали с детьми под обстрел

Елена отметила, что дети все понимали. В первые дни войны она с малышами выходила на улицу и на детскую площадку. Там они попали под минометный обстрел. После этого за месяц дети не выходили на улицу.

"Мы все это тогда увидели, бежали домой... Добежали. Все хорошо, но дети... никто больше не говорил, что хочет на улицу. То есть все уже понимали", — рассказала женщина.

Она добавила, что старший сын нормально реагировал, а 4-летняя дочь, как только слышала самолет, сразу бежала в коридор, – боялась.

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