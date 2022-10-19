Муж объявлял меня в международный розыск, – жительница Мариуполя

Жительница Мариуполя Юлия была вынуждена уезжать с маленькими детьми из оккупированного города через Россию. Девушка на свои глаза увидела, что такое "русский мир" и какие ужасы он кроет за собой.

Муж подал Юлию в международный розыск без вести пропавших, ведь не знал, где она и жива ли вообще. О деталях жуткого опыта девушка рассказала 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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Жительница Мариуполя о решении уехать из города

Юлия говорит, что до того, как в городе окончательно исчезла связь, ее родные искали ее. Они не знали, где она находится.

Муж даже подал жену в международный розыск. Однако близкие узнали, что Юлия жива только тогда, когда увидели ее в одном из снимавших оккупанты видеороликов.

Захватчики записывали для российских пропагандистских СМИ то, как они раздают гуманитарную помощь. На одном из этих роликов была видна Юлия.

Решение о выезде из оккупированного города далось ей непросто. Оккупанты обещали зеленые коридоры для детей и пенсионеров, однако не всем получалось выбраться невредимыми.

Россияне обещали коридоры, которые вывезут детей и пенсионеров. Но я слышала, что половина уезжала, а другую половину расстреливали, поэтому побоялась уезжать, потому что не знала, доедем ли мы, или останемся в живых,

– признается Юлия.

Впоследствии брату девушки удалось вывезти ее с дочками из города. Однако сначала только в другое захваченное россиянами село.

Из-под оккупации пришлось выбираться через Россию. Сейчас девушка вернулась в Украину и находится в безопасности.

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В Мариуполь свозят россиян

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 каналу, что в Мариуполь прибывают россияне. Он утверждает, что коренных мариупольцев в городе осталось около 130 тысяч.

Остальные выехали или погибли от рук оккупантов. Стоит отметить, что в город приезжают разве что военные.

Около 15 тысяч гражданских россиян сейчас находятся в Мариуполе. А до конца года, по словам Петра Андрющенко, хотят ввезти еще 25 тысяч человек.

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