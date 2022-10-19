Чоловік подав Юлію у міжнародний розшук безвісти зниклих, адже не знав, де вона та чи взагалі жива. Про деталі моторошного досвіду дівчина розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ.

Читайте інтерв'ю повністю "Російський військовий напився та йшов до мене в кімнату": історія Юлії про виїзд з Маріуполя

Мешканка Маріуполя про рішення виїхати з міста

Юлія каже, що до того, як у місті остаточно зник зв'язок, її рідні шукали її. Вони не знали, де вона перебуває.

Чоловік навіть подав дружину у міжнародний розшук. Проте близькі дізналися, що Юлія жива лише тоді, коли побачили її в одному з відеороликів, які знімали окупанти.

Загарбники записували для російських пропагандистських ЗМІ те, як вони роздають гуманітарну допомогу. На одному з цих роликів було видно Юлію.

Рішення про виїзд з окупованого міста далося їй не легко. Окупанти обіцяли зелені коридори для дітей та пенсіонерів, проте не всім виходило вибратися неушкодженими.

Росіяни обіцяли коридори, що вивезуть дітей і пенсіонерів. Але я чула, що половина виїжджала, а іншу половину розстрілювали, тому побоялася виїжджати, бо не знала, чи ми доїдемо, чи залишимось в живих,

– зізнається Юлія.

Згодом брату дівчини вдалося вивезти її з донечками з міста. Однак спочатку лише до іншого захопленого росіянами села.

З-під окупації довелося вибиратися через Росію. Зараз дівчина повернулася в Україну і перебуває у безпеці.

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У Маріуполь звозять росіян

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 каналу, що до Маріуполя прибувають росіяни. Він стверджує, що корінних маріупольців у місті залишилося близько 130 тисяч.

Решта людей виїхали чи загинули від рук окупантів. Варто зазначити, що у місто приїжджають не хіба військові.

Близько 15 тисяч цивільних росіян зараз перебувають у Маріуполі. А до кінця року, за словами Петра Андрющенка, хочуть завезти ще 25 тисяч осіб.

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