Житомир атакуют российские беспилотники: раздаются взрывы
- Житомир атакуют российские беспилотники "Шахеды", в городе работает ПВО.
- По меньшей мере 10 дронов задействовали россияне для атаки на город с разных сторон.
Россия с вечера 30 марта начала очередной террор "Шахедами". Российские БПЛА атакуют Житомирщину.
В Житомире работает ППО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
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Что известно о взрывах в Житомире
Воздушную тревогу в Житомирской области объявили в 23:15.
В полночь Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на Житомиром.
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Внимание! Житомир! В вашем направлении вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!
– также написали там позже – уже в 1:25.
В 2:12 ПС призвали жителей и гостей города находиться в укрытиях до отбоя. Город находится под прицельной атакой ударных БпЛА.
Мониторинговые каналы насчитали примерно 10 дронов, которые атакуют Житомир с разных сторон.
Местные власти пока не сообщали о возможных последствиях атаки.