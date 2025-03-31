Житомир атакуют российские беспилотники: раздаются взрывы

Россия с вечера 30 марта начала очередной террор "Шахедами". Российские БПЛА атакуют Житомирщину.

В Житомире работает ППО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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Что известно о взрывах в Житомире

Воздушную тревогу в Житомирской области объявили в 23:15.

В полночь Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на Житомиром.

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Внимание! Житомир! В вашем направлении вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!

– также написали там позже – уже в 1:25.

В 2:12 ПС призвали жителей и гостей города находиться в укрытиях до отбоя. Город находится под прицельной атакой ударных БпЛА.

Мониторинговые каналы насчитали примерно 10 дронов, которые атакуют Житомир с разных сторон.

Местные власти пока не сообщали о возможных последствиях атаки.