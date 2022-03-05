Житомир, Ирпень, Буча, Гостомель, Вышгород: какие самые угрожающие направления врага
5 марта 2022 , 08:48Читати новину українською
Источник:Рада
Глава Киевской ОВА Николай Жирнов назвал самые угрожающие направления на фронте, где враг пытается прорваться. По его словам, это Житомирское, Ирпенское, Бучанское, Гостомельское и Ирпинское направления.
Николай Жирнов отметил, что вооруженные силы выбили захватчиков из Гостомеля. Наши войска полностью контролируют эту территорию.
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На сегодняшний день наиболее угрожающие направления под Киевом – Житомирское, Буча, Ирпень, Гостомель, Вышгородское направление,
– заявил Жирнов.
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