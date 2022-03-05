Микола Жирнов відзначив, що Збройні сили вибили загарбників з Гостомеля. Наші війська повністю контролюють цю територію.

Зауважте Підрозділи ЗСУ майже повністю знищили 488-й мотострілецький полк ворога

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