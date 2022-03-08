Житомир – воздушная тревога

В городе Житомир объявили о воздушной тревоге. Всем нужно немедленно бежать в укрытие.

Утром 8 марта в Житомире сообщают об опасности. Возможны атаки врага.

Читайте также Из Житомира во Львов 8 марта отправится бесплатный поезд

Воздушная тревога в Житомире

В Житомире сирены известили об опасности в 7:46. Местным жителям следует немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отмене тревоги.

Напомним, в Черняхове, что в Житомирской области в 6:15 удалось потушить пожар, который вспыхнул на нефтебазе после того, как россияне нанесли по нему авиаудар.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!