В Житомире на автомобиль с человеком упала строительная конструкция

В Житомире на автомобиль упала строительная конструкция с новостройки. В машине был мужчина.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Домбровского и Мануильского. Пользовательница сообщила об этом 3 января в группе "ЖИТОМИР-ИНФО".

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В Житомире на автомобиль упала конструкция с новостройки

Ирина Коцар рассказала, что стала очевидцем ситуации, когда едва не погиб человек.

Мой знакомый ехал на автомобиле и на перекрестке Мануильского и Домбровского с крыши 9 этажа ЖК "Семейный" упал не закрепленный опалубок на машину,

– написала пользовательница.

Она также задала вопрос, почему застройщик "так халатно относится к безопасности людей". Коцар продолжила мысль:

"почему этот опалубок, который мог стоить человеческой жизни, не закреплен за зданием?";

полиция зафиксировала (говорится о событии – 24 канал), однако нужна огласка".

Она также объяснила, что на месте мужчины мог быть любой.

В Житомире на авто упала металлическая конструкция / Фото из фейсбука Ирины Коцар

Кстати, ни на сайте жилого комплекса, ни на странице в фейсбуке происшествие никак не прокомментировали.

Коротко о последних подобных инцидентах

В июле 2021 года в центре Львова на улице Русской упала металлическая конструкция. Под завалами нашли тело мужчины. Предварительно городские власти сообщали, что возле тела был перфоратор, которым, вероятно, погибший разбирал стену. Полиция должна расследовать дело.

В мае 2021 года в Харькове на мужчину упал светофор. По словам очевидцев, причиной инцидента стал грузовик, который проезжал мимо и задел провода. 54-летнему мужчине конструкция упала на спину.

28 декабря в Чорткове горел мясокомбинат. Из-за пожара конструкция упала на рельсы, поэтому задерживался поезд №58 Ворохта – Киев.

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Полный текст публикации Ирины Коцарь

Люди, крик души! Сегодня (говорится о 3 января – 24 канал) стала очевидцем ситуации, когда едва не погиб человек. Мой знакомый ехал на автомобиле и на перекрестке Мануильского и Домбровского – с крыши 9 этажа ЖК "Семейный" упал не закрепленный опалубок на крышу машины. Разве так может быть и почему застройщик так халатно отнесся к безопасности людей? Почему этот опалубок, который мог стоить человеческой жизни, не закреплен за зданием? Полиция зафиксировала, но нужна огласка! На месте молодого человека мог быть кто угодно.