Інцидент трапився на перехресті вулиць Домбровського та Мануїльського. Користувачка повідомила про це 3 січня в групі "ЖИТОМИР-ІНФО".

Читайте також На Тернопільщині горить хлібокомбінат: конструкція впала на колію, потяг затримують

У Житомирі на автомобіль впала конструкція з новобудови

Ірина Коцар розповіла, що стала очевидицею ситуації, коли ледь не загинула людина.

Мій знайомий їхав на автомобілі і на перехресті Мануільського та Домбровського з даху 9 поверху ЖК "Сімейний" впав не закріплений опалубок на машину,

– написала користувачка.

Вона також поставила питання, чому забудовник "так халатно ставиться до безпеки людей". Коцар продовжила думку:

"чому цей опалубок, який міг коштувати людського життя, не закріплений за будівлею?";

поліція зафіксувала (мовиться про подію – 24 канал), проте потрібен розголос".

Вона також пояснила, що на місці чоловіка міг бути будь-хто.

У Житомирі на авто впала металева конструкція / Фото з фейсбуку Ірини Коцар

До речі, ані на сайті житлового комплексу, ані на сторінці у фейсбуці подію ніяк не прокоментували.

Коротко про останні подібні інциденти

У липні 2021 року у центрі Львова на вулиці Руській впала металева конструкція. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Попередньо міська влада повідомляла, що біля тіла був перфоратор, яким, ймовірно, загиблий розбирав стіну. Поліція мала розслідувати справу.

У травні 2021 року в Харкові на чоловіка впав світлофор. За словами очевидців, причиною інциденту стала вантажівка, яка проїжджала повз та зачепила дроти. 54-річному чоловіку конструкція впала на спину.

28 грудня у Чорткові горів м'ясокомбінат. Через пожежу конструкція впала на колію, тому затримувався потяг №58 Ворохта – Київ.

У Москві впала частина стіни Кремля – дивіться відео

Повний текст публікації Ірини Коцар

Люди, крик душі! Сьогодні (мовиться про 3 січня – 24 канал) стала очевидцем ситуації, коли ледь не загинула людина. Мій знайомий їхав на автомобілі і на перехресті Мануільського та Домбровського – з даху 9 поверху ЖК "Сімейний" впав не закріплений опалубок на дах машини. Хіба так може бути і чому забудовник так халатно віднісся до безпеки людей? Чому цей опалубок, який міг коштувати людського життя, не закріплений за будівлею? Поліція зафіксувала але потрібен розголос! На місці молодого чоловіка міг бути будь хто.