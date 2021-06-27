На Житомирщине директора коммунального предприятия поймали на огромном "откате"

В Житомирской области директора крмунального предприятия задержали на взятке в 350 тысяч гривен. Такой "откат" должны были заплатить за быстрое заключение договора о поставке товара и проведении расчетов.

Правоохранители зафиксировали получение второй части взятки – 175 тысяч гривен. В марте директор получил первую часть суммы.

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Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения

Сейчас решают вопрос о задержании руководителя предприятия и сообщении ему о подозрении. Речь идет о требовании и получении должностным лицом неправомерной выгоды.

В соцсетях говорят, что речь идет о директоре строительства "Житомирводоканала"

Санкция статьи предусматривает лишение свободыс лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Отметим, что в телеграме Житомира сообщили, что фигурантом дела является директор по строительству "Житомирводоканала" Александр Гаврилов.

Во Львове задержали чиновника налоговой службы

21 июня во Львове задержали начальника отдела Львовского областного управления Государственной налоговой службы. Чиновник требовал у бизнесменов ежемесячные выплаты. Мужчину поймали с поличным – во время получения средств.