В Житомире горело студенческое общежитие: есть пострадавшие

В студенческом общежитии агроколледжа в Житомире ночью 20 октября произошел пожар. Двух студенток забрали в больницу.

Возгорание возникло на пятом этаже общежития № 3 Житомирского агротехнического колледжа. Горела комната, размером 5 на 3 метра.

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Спасателям сообщили о пожаре около 00:51. Ликвидировать возгорание удалось уже в 01:16 час. Огонь уничтожил кровать и повредил стены.

Есть пострадавшие

При пожаре пострадали две девушки. Предварительно известно, что они отравились продуктами горения. Их госпитализировали в Детскую городскую больницу.

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