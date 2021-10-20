В Житомире горело студенческое общежитие: есть пострадавшие
20 октября 2021 , 12:01Читати новину українською
Источник:"Телеграм Житомира"
В студенческом общежитии агроколледжа в Житомире ночью 20 октября произошел пожар. Двух студенток забрали в больницу.
Возгорание возникло на пятом этаже общежития № 3 Житомирского агротехнического колледжа. Горела комната, размером 5 на 3 метра.
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Спасателям сообщили о пожаре около 00:51. Ликвидировать возгорание удалось уже в 01:16 час. Огонь уничтожил кровать и повредил стены.
Есть пострадавшие
При пожаре пострадали две девушки. Предварительно известно, что они отравились продуктами горения. Их госпитализировали в Детскую городскую больницу.
Другие пожары в студенческих общежитиях
- 13 октября произошел пожар в комнате общежития университета "Одесская политехника". Загорелся матрас кровати, а также другие вещи. Однако студенты предотвратили трагедию. Они потушили возгорание еще до приезда спасателей.
- В общежитии Уманского национального университета садоводства вспыхнул пожар. Пламя охватило около 30 квадратных метров. В больницу попали 7 человек. Трое из них поранились, когда пытались выбраться на улицу через разбитое стекло.
- В конце августа в Полтаве тоже горело общежитие. На этот раз – Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Вероятная причина – загорелся компьютер. Студентов быстро эвакуировали.
- В Кривом Роге на Днепропетровщине утром 21 сентября был пожар в общежитии для военных. Горела комната на первом этаже девятиэтажки.