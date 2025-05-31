В Житомире мужчина бросил гранату в толпу возле супермаркета: есть раненые
- В Житомире неизвестный мужчина бросил гранату в толпу возле супермаркета, в результате чего шесть человек получили ранения.
- Полиция открыла уголовное производство за покушение на убийство двух или более лиц, ведется расследование.
В пятницу поздно вечером, 30 мая, рядом с супермаркетом в Житомире прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестный мужчина бросил гранату в толпу и убежал.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Житомирской области.
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Что известно об инциденте в Житомире
Взрыв прогремел возле супермаркета на проспекте Мира около 23:30. На место немедленно приехали правоохранители.
Полицейские предварительно установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия,
– объяснили в полиции.
Там добавили, что в результате взрыва шестеро жителей Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы. На месте происшествия работали:
- руководство Главного управления Нацполиции области;
- следственно-оперативные группы ГУНП;
- Житомирского райуправления полиции №1;
- оперативники Управления уголовного розыска;
- криминалисты;
- взрывотехники;
- работники Управления стратегических расследований ДВР НПУ в Житомирской области;
- сотрудники УСБУ области.
Последствия взрыва возле супермаркета: смотрите фото Нацполиции
Следователи открыли уголовное производство за покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств и розыск лиц, причастных к преступлению.
К слову, 27 мая в Киеве мужчина бросил учебную гранату из окна жилого дома. Она сдетонировала возле подъезда и в результате взрыва никто не пострадал.