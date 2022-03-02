В Житомире от авиаудара погибли 2 человека, 16 пострадали
2 марта 2022 , 07:30Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Поздним вечером 1 марта российские войска ударили авиацией по Житомиру. Предварительно известно о повреждениях 10 частных жилых домов.
В ГСЧС заявили, что по состоянию на 2 марта 07:00 подтверждена гибель двух человек, еще 16 получили травмы.
Важно В результате удара России по Житомиру пострадал роддом, где были роженицы с детьми
В то же время спасти удалось 12 человек, из них 6 детей. Их спасатели извлекли из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Авиаудар по Житомиру: главное
- Приблизительно в 22:30 из-за угрозы обстрела в городе объявили воздушную тревогу. Всех жителей призывали спрятаться в укрытии.
- Уже в 23:00 в Житомире раздался мощный взрыв. Это произошло недалеко от многоквартирных домов мирных жителей в районе Богуния.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили с помощью ракет "Калибр" по базе десантников из 95 ОДШБр. В результате загорелись жилые дома.
Последствия авианалета в Житомире / Фото ГСЧС
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