У ДСНС заявили, що станом на 2 березня 07:00 підтверджена загибель двох осіб, ще 16 – отримали травми.

Важливо Внаслідок удару Росії по Житомиру постраждав пологовий будинок, де були породіллі з дітьми

Водночас врятувати вдалося 12 осіб, з них 6 дітей. Їх рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Авіаудар по Житомиру: головне

Приблизно о 22:30 через загрозу обстрілу в місті оголосили повітряну тривогу. Всіх жителів закликали сховатися в укриття.

Вже о 23:00 у Житомирі пролунав потужний вибух. Це трапилося неподалік багатоквартирних будинків мирних жителів у районі Богунія.

Згодом стало відомим, окупанти вдарили з допомогою ракет "Калібр" по базі десантників з 95 ОДШБр. У результаті загорілися житлові будинки.

Наслідки авіанальоту у Житомирі / Фото ДСНС

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