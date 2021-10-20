В Житомире полицейские среди ночи забрали ребенка у пьяной матери
Источник:полиция Житомирщины
В Житомире прохожие заметили женщину, которая гуляла, не обращая внимание на сильный плач собственного ребенка. На место происшествия вызвали правоохранителей.
Женщина была пьяная и неадекватная
Инцидент произошел на одной из улиц города в 2 часа ночи 15 октября. Прохожие заметили, что младенец сильно ерзал в коляске и дважды едва не выпал, пытаясь вылезти.
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В то же время 34-летняя мать абсолютно не обращала внимания на ребенка и продолжала прогулку. На месте происшествия полицейские опросили свидетелей и обнаружили, что женщина пьяная и находится в неадекватном состоянии. Впоследствии горе-мать признала, что выпила "несколько бутылок слабоалкогольных напитков".
Правоохранители забрали 1-летнего малыша у женщины и отвезли ребенка в городскую больницу. Там его осмотрели медики и оставили на ночь.
Относительно матери составили админпротокол
Ювенальные полицейские провели с женщиной профилактическую работу и составили в отношении нее административный протокол по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.
Материалы направлены на рассмотрение суда. С семьей работают специалисты социальных служб. Если мать не сделает выводы, и будут повторные случаи недосмотра за детьми, то будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав,
– сообщила начальница ювенальной превенции Житомира Виктория Жубро.
Кстати, у матери есть еще один ребенок. Во время ночной прогулки он был с бабушкой.Обратите внимание! Всего с начала 2021 года в Житомирской области выявили 154 факта невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Теперь эти семьи находятся под контролем социальных служб для проведения комплексной профилактической работы.