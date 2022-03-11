В Житомире, Полтаве и Виннице раздаются сирены – воздушная тревога

11 марта 2022 , 13:07
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Источник:

Суспільне

В Житомире, Полтаве и Виннице объявили воздушную тревогу. Жители городов должны как можно скорее спуститься в убежища.

В Житомире, Полтаве и Виннице раздаются сирены – города могут обстрелять вражескими снарядами.

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Жители Житомира, Винницы и Полтавы должны добраться до ближайших бомбоубежищ или укрытий.

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Автор: Ярослава Прадід