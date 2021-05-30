После ливня Житомир затопило настолько, что среди города мужчина катался на гидроцикле: видео

Мощный ливень затопил Житомир в воскресенье, 30 мая. Сильнее всего пострадали улица Покровская, а также перекресток Покровской и Грушевского.

Улицы затопило настолько, что вода достигала пешеходам до колен. Движение городского транспорта пришлось остановить.

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В то же время жители Житомира не расстроились. Они вышли на улицы города, чтобы развлечься. В частности, поплавать на надувных матрасах и покататься на водяном мотоцикле.

Житомиряне развлекаются на водном мотоцикле: смотрите видео

В сети люди шутят, что их любимый Житомир превратился в настоящую Венецию.

Синоптики прогнозируют, что дождь в Житомире продлится до вечера. Кроме того, ожидают довольно прохладную температуру. Максимально воздух прогреется до +14 градусов.

В то же время уже с понедельника, 31 мая, погодная ситуация в городе улучшится. Дожди и ливни наконец должны отступить. Средняя температура – +17 градусов.

Тем временем синоптики обещают теплое и дождливое лето. Самым жарким месяцем будет июль.