В Житомире простились с военными, погибшими за Украину в боях с российскими оккупантами
Источник:пресс-служба Житомирского горсовета
Сегодня, 9 марта, в Житомире простились с военными, погибшими за Украину в результате нападения российских войск.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.
За Украину погибли военные:
- солдат Михайловский Алексей Алексеевич, десантник 95-й бригады;
- подполковник Коваленко Алексей Владимирович, преподаватель Житомирского военного института.
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В последний путь героев, храбро защищавших свою землю, с почестями провожали на военном кладбище.
Борьба за нашу страну продолжается! По одну сторону Герои, защищающие каждый клочок своей земли. По другой – изверги, которые даже не понимают за что воюют и умирают. Слава Украине! Героям Слава!,
– говорится в сообщении горсовета Житомира.
Прощание с украинскими военными / Фото Житомирского горсовета
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