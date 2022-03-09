В Житомире простились с военными, погибшими за Украину в боях с российскими оккупантами

Сегодня, 9 марта, в Житомире простились с военными, погибшими за Украину в результате нападения российских войск.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.

За Украину погибли военные:

солдат Михайловский Алексей Алексеевич , десантник 95-й бригады;

, десантник 95-й бригады; подполковник Коваленко Алексей Владимирович, преподаватель Житомирского военного института.

К теме В Тернополе простились с погибшим военным Романом Стецюком

В последний путь героев, храбро защищавших свою землю, с почестями провожали на военном кладбище.

Борьба за нашу страну продолжается! По одну сторону Герои, защищающие каждый клочок своей земли. По другой – изверги, которые даже не понимают за что воюют и умирают. Слава Украине! Героям Слава!,

– говорится в сообщении горсовета Житомира.

Прощание с украинскими военными / Фото Житомирского горсовета

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!