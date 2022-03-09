Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради.

За Україну загинули військові:

солдат Михайловський Олексій Олексійович , десантник 95-ї бригади;

, десантник 95-ї бригади; підполковник Коваленко Олексій Володимирович, викладач Житомирського військового інституту.

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В останню путь героїв, які хоробро захищали свою землю, з почестями проводжали на військовому кладовищі.

Боротьба за нашу країну триває! По один бік Герої, які захищають кожен клаптик своєї землі. По інший – нелюди, які навіть не розуміють за що воюють і вмирають. Слава Україні! Героям Слава!

– йдеться у повідомленні міськради Житомира.





Прощання з українськими військовими / Фото Житомирської міськради

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