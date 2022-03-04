В Житомире ракета попала в школу

4 марта 2022 , 09:51
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Сергей Сухомлин

Оккупанты нанесли ракетный или бомбовый удар по 25-й школе города Житомира.

Городской глава Житомира отметил, что 4 марта около девяти часов утра в Житомире раздался взрыв. Оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру и попали в школу.

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Фактически разрушено полшколы. Идут спасательные работы, информация о жертвах и пострадавших уточняется,
– заявил Сергей Сухомлин.

Видео последствий попадания ракеты в 25 школу Житомира:

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Автор: Олександр Бевза