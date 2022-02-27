В Житомире раздаются сирены: все немедленно в укрытие
27 февраля 2022 , 19:09Читати новину українською
Источник:телеграмм "Суспільне Житомир"
Вечером, 27 февраля, в Житомире снова раздались сирены. В городе объявили воздушную тревогу.
Всем жителям города нужно немедленно укрыться в укрытии.
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Воздушная тревога в Житомире
Сирены включили в 18:58. Это значит, что жителям города необходимо следовать к укрытиям и бомбоубежищам и находиться там до сигнала об отбое. Кроме того, в город действует комендантский час. Людям в Житомире запрещено выходить на улицы с 18 часов вечера.