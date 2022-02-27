"Бьют по аэропорту Житомира": вражеская ракета "Искандер" попала в военные склады

Антон Геращенко сообщил, что ракета "Искандер" с территории Беларуси попала в районе аэропорта в Житомире. Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил: было два попадания, очевидно, в военные склады.

Глава города в комментарии 24 канала сообщил, что на этих складах уже давно ничего не было. Критически важная инфраструктура – не повреждена.

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Ракету выпустили из Беларуси

Антон Геращенко сообщил, что ракета была выпущена с территории Беларуси около 17:00.

А вот куда попала выпущенная около 17:00 с территории Беларуси Искандера, о которой писал полчаса назад. Российско-белорусские фашисты бьют по аэропорту Житомира.

Он предупредил: это значит, что Волынской, Ровенской и Житомирской областям нужно готовиться отбиваться не только от российских, но и белорусских оккупантов.

"Искандер" – это вид баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля (ОТРК). Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – минимум 500 километров. В общей сложности она может достигать 700 километров.