Ужасный инцидент произошел в микрорайоне Крошни. Собака принесла человеческую ногу в ночь со 2 на 3 февраля, а правоохранители получили сообщение о найденной конечности утром того же дня.
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Что известно об инциденте
Директор гаражного кооператива заявил, что собака принесла туда конечность накануне ночью, согласно записям видеокамер. На территории кооператива работала следственно-оперативная группа.
Правоохранители задокументировали все обстоятельства происшествия и изъяли вещественные доказательства. Конечность была направлена для проведения соответствующих исследований,
– говорится в сообщении.
Было открыто уголовное производство, предварительно по факту умышленного убийства (статья 115). Сейчас проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства. Правоохранители призвали всех, кто что-то знает об этом инциденте, обращаться в Житомирское районное управление полиции.
Похожий случай был в Киеве
- Напомним, что в столице возле станции метро бездомный нашел в мусорнике человеческие ноги. Впоследствии на место событий вызвали полицию.
- Позже правоохранители установили и задержали подозреваемого. Как выяснилось, 32-летний мужчина выпивал со своим 42-летним знакомым в его квартире.
- Между ними произошел бытовой конфликт в результате которого гость убил хозяина. Через некоторое время он расчленил тело пилой и выбросил человеческие останки на помойку.