Ужасный инцидент произошел в микрорайоне Крошни. Собака принесла человеческую ногу в ночь со 2 на 3 февраля, а правоохранители получили сообщение о найденной конечности утром того же дня.

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Что известно об инциденте

Директор гаражного кооператива заявил, что собака принесла туда конечность накануне ночью, согласно записям видеокамер. На территории кооператива работала следственно-оперативная группа.

Правоохранители задокументировали все обстоятельства происшествия и изъяли вещественные доказательства. Конечность была направлена для проведения соответствующих исследований,

– говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство, предварительно по факту умышленного убийства (статья 115). Сейчас проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства. Правоохранители призвали всех, кто что-то знает об этом инциденте, обращаться в Житомирское районное управление полиции.

Похожий случай был в Киеве