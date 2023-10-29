Предварительно, ребенка родила 44-летняя украинка. Женщину и ее мужа уже задержали.

Смотрите также В Виннице родители попросили знакомую присмотреть за младенцем: она отдала мертвое тело

В Польше украинцев подозревают в убийстве своего младенца

По данным полицейских, в Гдыне на балконе квартиры обнаружили останки новорожденного ребенка. Младенец лежал в мешке. На место сразу прибыли специалисты.

Позже было произведено вскрытие. Прокурор Мариуш Душинский из окружной Гданской прокуратуры отметил, что от результатов вскрытия будут зависеть дальнейшие действия прокуратуры.

В Польше мужчина убил сына и скрылся в лесу

Напомним, что в Польше продолжаются поиски 44-летнего военного, подозреваемого в убийстве своего 6-летнего сына. Известно, что человек убежал в лес и оставил записку.

Так, правоохранители нашли на месте преступления записку: "Извините за все, вы все звери", – говорилось в ней. Письмо попало в следственное дело. В настоящее время проводится графологическая экспертиза.

Прокуратура произвела вскрытие тела мальчика. Как оказалось, причиной смерти стал геморрагический шок, соединенный с гипоксией головного мозга, вследствие массивного кровоизлияния из крупных поврежденных кровеносных сосудов в обширную резаную рану шеи.