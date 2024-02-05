Личность мужчины, часть ноги которого нашли в Житомире, уже установили

Накануне, утром 3 февраля, в Житомире обнаружили часть человеческой ноги. Полиция уже установила личность мужчины.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области рассказала, что этот человек в розыске не находился. Также добавила, что заявление об исчезновении мужчины никто не подавал.

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Полицейские нашли останки тела

Установлено, что это был 32-летний житель Житомира. Останки тела также найдены,

– сказала Виктория Дубовик.

Пресс-секретарь добавила, что в рамках открытого уголовного производства по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство), отрабатываются версии совершения преступления.

Личность мужчины установили / Фото полиции

Конечность принесла собака