Личность мужчины, часть ноги которого нашли в Житомире, уже установили
5 февраля 2024, 13:41Читати новину українською
Источник:Суспильне
Накануне, утром 3 февраля, в Житомире обнаружили часть человеческой ноги. Полиция уже установила личность мужчины.
Пресс-секретарь полиции Житомирской области рассказала, что этот человек в розыске не находился. Также добавила, что заявление об исчезновении мужчины никто не подавал.
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Полицейские нашли останки тела
Установлено, что это был 32-летний житель Житомира. Останки тела также найдены,
– сказала Виктория Дубовик.
Пресс-секретарь добавила, что в рамках открытого уголовного производства по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство), отрабатываются версии совершения преступления.
Конечность принесла собака
- Сообщение о жуткой находке поступило в полицию в субботу, 3 февраля.
- Директор гаражного кооператива в микрорайоне Крошни рассказал, что накануне ночью конечность принесла собака. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.
- Полицейские задокументировали все обстоятельства происшествия и изъяли вещественные доказательства. Конечность отправили для проведения соответствующих исследований.