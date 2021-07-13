Простреленный позвоночник и желудок: в Житомире спасают мальчика, которого ранил военный
13 июля 2021 , 10:17Читати новину українською
Источник:ТСН
Житомирские медики пытаются спасти мальчика, которого 12 июля в Новограде-Волынском ранил военный. У ребенка – прострелены позвоночник, желудок и селезенка.
Сначала правоохранители сообщили, что мальчика ранили во время прогулки возле реки. Однако впоследствии полицейские установили: ребенка ранили в родительском доме.
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Сейчас правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают детали инцидента.
Детали инцидента
- В больницу мальчика привез знакомый его родителей – 43-летний киевлянин.
- Ребенка сразу госпитализировали в реанимационное отделение.
- На месте преступления – в доме пострадавшего мальчика – правоохранители изъяли пулю калибром 9 миллиметров, а также другие вещественные доказательства.
- По данным правоохранителей, ребенка ранил военнослужащий из Киева. Накануне он прибыл в Новоград-Волынский.
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