Таскала детей за капюшон и била веником: что известно о скандале с воспитательницей в Житомире

Сеть всколыхнуло видео на котором воспитательница житомирского детсада №58 таскала детей за капюшоны и била веником во время прогулки. Выяснилось, что инцидент произошел в группе раннего возраста, которую посещают дети до трех лет.

В заведении начато служебное расследование в отношении действий воспитательницы, а также руководителя, воспитателя-методиста и практического психолога. 24 Канал рассказывает все, что известно о скандале с воспитательницей детского сада в Житомире.

Смотрите также "Школа – это место знаний, а не насилия": в лицее на Ровенщине учитель избил ребенка

Что известно о скандале с воспитательницей детсада

Накануне в одном из Telegram-каналов Житомира появились видео прогулки детей с воспитательницей на улице, на котором видно, как женщина дергает детей за капюшон. В подписи к видео было указано, что события произошли в детском саду №58 города Житомира.

Воспитательница детсада дергает детей за капюшон: смотрите видео

Как на инцидент отреагировали в Департамент образования Житомира

Департамент образования городского совета в Telegram сообщил, что 4 февраля воспитательница была уволена. Директор департамента Валентин Арендарчук подчеркнул, что поведение работницы детсада является недопустимым и позорным.

Поведение воспитательницы является недопустимым и позорным. Она грубо нарушила свои функциональные обязанности, педагогическую этику и профессиональные стандарты работы с детьми. Это была группа раннего возраста (ясельная группа), где находятся дети до трех лет. На данный момент воспитательница уволена. Эта ситуация является позорной, и мы будем принципиально и бескомпромиссно бороться с такими явлениями, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пребывание детей в наших учебных заведениях,

– заявил Арендарчук.

Кроме того, он сообщил, что запланировано совещание с руководителями всех дошкольных учебных заведений города. Также будет усилен контроль за деятельностью образовательных учреждений, а также внедрены дополнительные тренинги для педагогического персонала, чтобы избежать подобных ситуаций.

Арендарчук отметил, что дети должны находиться в безопасной и комфортной среде , посещая учебные заведения.

Как воспитательница прокомментировала свои действия

Впоследствии в комментарии для Суспильного воспитательница детсада, которая работала там 5 лет, признала свою вину и извинилась перед родителями.

Такой досадный инцидент и для меня вчера произошел, и для родителей, что я действительно "дергала" детей. Я даже не знаю, как это у меня получилось. Возможно, потому что все как-то накапливается, а потом у меня не сработали "тормоза". Я родителям принесла свои извинения,

– сказала воспитательница.

Заведующая детсада Тамара Савчук заметила, что, хотя все сейчас находятся в стрессе, это не оправдывает поведение педагога. В заведении будет проведено расследование этого инцидента.

"Что спровоцировало? Наверное, то, что все мы находимся в стрессе. Но это ни в коем случае не оправдывает поведение педагога. Это недопустимо в учреждении дошкольного образования. Вчера мной был издан приказ, где создана рабочая группа по расследованию данного дела", – заявила Савчук.

Родители были шокированы ситуацией, поскольку их дети всегда с радостью ходили в садик. За все время посещения не было никаких жалоб на работников или само заведение. Они сообщили, что случай будут лично решать с администрацией.