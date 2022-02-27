В Житомире воздушная тревога
27 февраля 2022 , 22:53Читати новину українською
Источник:телеграм Суспільного
В Житомире снова включили сирены. Граждан просят немедленно направляться в укрытие.
Вечером 27 февраля в Житомире звучат сирены. Жителей города просят оставаться в бомбоубежищах, поскольку есть угроза атаки.
Важно В Житомире Нацгвардия и полиция получили приказ стрелять на месте в мародеров
Оккупанты продолжают обстреливать украинские города с неба. Еще одна ночь будет сложной, но наши защитники смело держат оборону в разных уголках Украины.
27 февраля российские захватчики ударили по военной базе в Житомире. Попадая в плен, они рассказывают сказки о "учениях", на которые приехали, а до того беспощадно уничтожают то, что украинцы строили годами.
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