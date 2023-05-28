В Житомире во время тревоги слышали громкие взрывы

Ночью 28 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Взрывы были слышны и в Житомирской области.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Была ли это работа ПВО – пока официально неизвестно.

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В Житомире слышали взрывы

Так, воздушная тревога ночью начала раздаваться в Киеве и нескольких регионах. Во время сирены взрывы были слышны в Житомире.

По предварительной информации, работала ПВО.

Сейчас ожидаем официальную информацию от местных властей.

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