В Житомире во время тревоги слышали громкие взрывы
28 мая 2023, 06:12Читати новину українською
Ночью 28 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Взрывы были слышны и в Житомирской области.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Была ли это работа ПВО – пока официально неизвестно.
Важно Массированная атака дронами Киева: много сбитых, обломки падают на дома, есть погибший
В Житомире слышали взрывы
Так, воздушная тревога ночью начала раздаваться в Киеве и нескольких регионах. Во время сирены взрывы были слышны в Житомире.
По предварительной информации, работала ПВО.
Сейчас ожидаем официальную информацию от местных властей.
Ночная массированная атака Украины: все, что известно
- В ночь на 28 мая российские военные атаковали Украину дронами. Часть "Шахедов" была направлена на Киев.
- Позже в столице раздались взрывы. Местные власти говорят о том, что работала ПВО.
- В результате попадания обломков в Киеве в 7-этажное нежилое здание произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Пострадавшие: 1 человек ранен (травмы нижних конечностей), 1 человек погиб.
- Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций – на общей площади 1 000 "квадратов". Спасатели работают с привлечением новейших средств и технологий.
- По информации КГВА, в Дарницком районе в результате попадания обломков в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.
- В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место.
- В Святошинском районе работала ПВО.
- Также взрывы были слышны в Соломенском районе. Соответствующие службы отправились на место.
- Позже Кличко актуализировал данные относительно Соломенского района столицы. В результате падения обломков БПЛА госпитализировали женщину 35 лет. Также погиб 41-летний мужчина.
- Как рассказала Наталья Гуменюк, оккупанты пытались обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине.
- По словам Гуменюк, то, что захватчики пытаются обходить Юг – это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "Шахедов".