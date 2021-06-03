В Житомире жители квартиры выбросили собаку с балкона

Из квартиры на третьем этаже в Житомире 2 июня выбросили собаку. Животное подобрали неравнодушные люди и передали ветеринарам.

Происшествие произошло вечером в одной из многоэтажек Житомира. Очевидцы вызвали на место инцидента полицию.

Ужасный случай В Одессе морили голодом 62 котят: успели спасти менее половины из них

Собака умерла

Ветеринары пытались спасти жизнь животному, однако оно умерло. Полиция сразу же выяснила, что к преступлению причастен 27-летний мужчина.

Выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно дело квалифицировали по статье о жестоком обращении с животными. С мужчиной пообщались правоохранители, однако как следует из сообщения полиции, подозрения ему пока не предъявлены.

Жестокое обращение с животными: вопиющие случаи

24 мая в Одессе обнаружили квартиру, переполненную обессиленными и мертвыми котятами. Ее жители занимались продажей животных и держали 62 котят. Однако их не кормили и не давали воду. Поэтому, когда пришли волонтеры, живыми были уже меньше половины животных.

В Киеве мужчина выбросил из окна кошку и ее 4 котят. К сожалению, из-за падения с высоты 7 этажа выжил только один котенок. Виновнику уже сообщили о подозрении за жестокое обращение с животными.

Во Львове 72-летний мужчина выбросил 4 котят с балкона многоэтажки. Он объяснил свои действия тем, что животные мяукали и ему мешали. Одного котенка не удалось спасти.

За жестокое обращение с животными законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или ограничения свободы до 3 лет.