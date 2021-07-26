На Житомирщине напали на депутата от "Слуги народа" Андрея Недашковского
Источник:"Слуга народа"
В Коростене напали на депутата горсовета от "Слуги народа" Андрея Недашковского. Избранника избили и отобрали сумку с документами и деньгами. Это уже не первое нападение на Недашковского.
В партии рассказали, что инцидент произошел вечером 24 июля. Недашковский вместе с женой возвращались домой.
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Злоумышленников задержали
Именно тогда, неподалеку от школы, трое парней и подошли к семейной паре. Депутата избили и отобрали сумку, в которой были документы и деньги.
При этом молодые люди прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Итак, это наглое нападение прямо связано с депутатской деятельностью нашего коллеги,
– подчеркнули в "Слуге народа".
Злоумышленников задержали по горячим следам, сейчас они дают показания.
На Недашковского нападали в марте
Это уже не первое нападение на Андрея Недашковского. 30 марта депутата перехватили два человека в масках. Они ждали мужчину в подъезде его дома. Против Недашковского применили газовый баллончик и хотели избить.
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Сам депутат уверен, что нападение связано с его политической деятельностью. Такого же мнения и в "Слуге народа": они требуют от правоохранителей тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.