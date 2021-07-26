У політсилі розповіли, що інцидент трапився ввечері 24 липня. Недашківський разом із дружиною повертались додому.

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Зловмисників затримали

Саме тоді, неподалік від школи, троє молодиків і підійшли до сімейної пари. Депутата побили та відібрали сумку, у якій були документи та гроші.

При цьому молодики прямо сказали, що очікували саме Андрія Недашківського. Отже, цей нахабний напад прямо пов'язаний із депутатською діяльністю нашого колеги,

– наголосили у "Слузі народу".

Зловмисників затримали "по гарячих слідах", наразі вони дають свідчення.

На Недашківського нападали у березні

Це вже не перший напад на Андрія Недашківського. 30 березня депутата перестріли двоє осіб у масках. Вони чекали на чоловіка у під'їзді його дому. Проти Недашківського застосували газовий балончик і хотіли побити.

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Сам депутат впевнений, що напад пов'язаний з його політичною діяльністю. Такої самої думки і у "Слузі народу": вони вимагають від правоохоронців ретельного розслідування та притягнення винних до відповідальності.