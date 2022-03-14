На Житомирщине, Харьковщине и Днепропетровщине объявили воздушную тревогу: всем в укрытие
14 марта 2022 , 08:35Читати новину українською
Источник:"Суспільне Житомир"
В городах и областях Житомира, Харькова и Днепра объявили воздушную тревогу. Людям надо срочно идти в укрытие.
Сирены начали раздаваться около 8:30. В укрытии нужно оставаться до сигнала об отбое тревоге, о котором будет сообщено на официальных ресурсах.
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Если вы услышали сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;
- взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- быстро и без паники уйти в ближайшее укрытие.
Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.