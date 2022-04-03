На Житомирщине задержали "волонтера", который обманул людей на 60 тысяч гривен

В Национальной полиции Украины сообщили, что расследуют мошенничество с волонтерской помощью более чем на 60 тысяч гривен.

Известно, что случай произошел в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

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Там полицейские подозревают мужчину в мошеннических действиях со средствами помощи для нужд военных.

Злоумышленник называл себя "волонтером" и по собственному желанию пользовался деньгами киевских благотворителей. Из-за этого начали уголовное производство.

"Предварительно установлено, что отдельные столичные общества откликнулись на предложение помочь военнослужащим в приобретении необходимой амуниции. 25-летний житель Новоград-Волынского района через социальные сети разместил объявление о наличии необходимых бронежилетов, шлемов и прочего снаряжения", – сообщили в полиции.



Задержанный мужчина / Фото фейсбук Национальная полиция

Однако там отметили, что когда мужчина получил средства на свой счет, использовал их для собственных развлечений.

"В период с 23 по 29 марта на его счета оба общества перечислили в общей сложности более 60 тысяч гривен", – добавили в полиции.

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