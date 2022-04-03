Відомо, що випадок стався в Новоград-Волинському районі, що на Житомирщині.

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Там поліцейські підозрюють чоловіка у шахрайських діях з коштами на допомогу для потреб військових.

Зловмисник називав себе "волонтером" та за власним бажанням користувався грошима київських благодійників. Через це розпочали кримінальне провадження.

"Попередньо встановлено, що окремі столичні товариства відгукнулись на пропозицію допомогти військовослужбовцям у придбанні необхідної амуніції. 25-річний житель Новоград-Волинського району через соціальні мережі розмістив оголошення про наявність необхідних бронежилетів, шоломів та іншого спорядження", – повідомили у поліції.



Затриманий чоловік / Фото фейсбук Національна поліція

Проте там зазначили, що коли чоловік отримав кошти на свій рахунок, то використав їх для власних розваг.

"У період з 23 по 29 березня на його рахунки обидва товариства перерахували загалом понад 60 тисяч гривень", – додали у поліції.

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