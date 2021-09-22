На Житомирщине загадочно умерли мать и две дочери: версии следствия

В Коростене умерли сразу трое женщин из одной семьи. Предварительная причина смерти матери и двух дочерей – интоксикация.

Трагедия произошла 19 сентября. Первой врачи констатировали смерть 53-летней женщины. Она помогала с ремонтом в квартире пенсионера, когда ей стало плохо.

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Женщина умерла еще до приезда скорой

Когда приехала скорая помощь, коростенка уже умерла. Тогда правоохранители выяснили, что в квартире, где проживала погибшая, с ней были еще две женщины – 77-летняя мать и 48-летняя сестра.

Брату мать и сестра не открыли

Брату, который приехал в дом, чтобы организовать захоронение, не открыли. Мужчина обратился к спасателям. Когда дверь открыли, то нашли женщин мертвыми.

На экспертизу взяли алкоголь и грибы

Квартира оказалась закрыта изнутри, никаких признаков того, что был кто-то посторонний – не было. Предварительное заключение экспертов – сильная интоксикация, однако чем именно отравились женщины – неизвестно. Специалисты изъяли из квартиры грибы и алкоголь, который приобрели не в магазине.

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