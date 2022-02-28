На Житомирщине заверили, что перебоев с производством хлеба не будет
Источник:Суспільне Житомир
Хлеб на Житомирщине испекут согласно заключенным договорам. Перебоев в производстве не будет.
По словам заместителя руководителя "Житомирского хлебозавода" Александра Вербицкого, могут ограничить доставку хлеба в небольшие торговые точки. В то же время спрос на продукцию на протяжении последних суток вырос.
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Александр Вербицкий сказал, что на предприятии достаточно сырья, чтобы обеспечить весь спрос. "Житомирский хлебозавод" работает круглосуточно.
В то же время ежесуточно хлеб развозят во все общины области. На соответствующие рейсы выезжает 80 машин.
К слову, с началом вторжения России в Украину некоторые предприниматели могут повышать цены на продукты. В Держпродспоживслужбі украинцев призвали сообщать о подобной корысти.
Предприниматели пока не имеют права, согласно закону, повышать цены.
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