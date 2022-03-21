Житомирщину впервые обстреляли из "Градов": погибли трое военных и один мирный

Русские захватчики обстреливали села Народицкой общины из реактивной артиллерии. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

По предварительным данным, россияне впервые использовали "Грады" на территории Житомирской области. Об этом рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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Погибло 3 военных и 1 гражданский

Российские захватчики стреляют на севере области. 20 марта враг нанес удар "Градами" по населенному пункту Селец Народицкой общины.

Вчера враг наверняка впервые применил, по предварительным данным, "Грады". Было выпущено по Народицкой территориальной общине, по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих и одно гражданское лицо,

– сообщил Виталий Бунечко.