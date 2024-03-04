Выпал из окна многоэтажки: в Житомирской области погиб 5-летний мальчик
В Звягеле, что в Житомирской области, из окна многоэтажки выпал 5-летний мальчик. К сожалению, от полученных травм ребенок погиб.
Инцидент произошел в понедельник, 4 марта.
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Ребенок выпал из окна 9 этажа
Утром 4 марта в полицию Житомирской области от медиков поступило сообщение о смерти ребенка, который, вероятно, выпал из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел на одной из улиц города Звягель.
На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Звягельского райотдела полиции. Работники полиции предварительно выяснили, что 5-летний мальчик непродолжительное время находился в квартире на 9 этаже сам.
Там отметили, что окно, из которого он выпал по собственной неосторожности, было открыто. В полиции рассказали, что в результате падения ребенок получил травмы, которые были несовместимыми с жизнью.
Следователи райотдела продолжают изучать и устанавливать все обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства.
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