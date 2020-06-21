На Житомирщине неизвестный ранил ножом 9 человек: один мужчина умер
В поселке Иршанск, что на Житомирщине, в ночь на 21 июня неизвестный ударил ножом мужчину. А потом напал еще на 8 человек, которые пытались его успокоить. К сожалению, один из раненых умер в больнице. Полиция ищет нападавшего, в области объявили план "Перехват".
Конфликт закончился смертью
Трагический инцидент со смертельным исходом случился в ночь на 21 июня в Житомирской области, сообщили в фейсбуке Офиса генпрокурора.
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По предварительной информации, конфликт возник между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе.
Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. Его пытались успокоить. Однако злоумышленник в ответ ранил еще 8 человек. После этого сел в автомобиль и скрылся с места инцидента.
Сейчас причины спора устанавливают правоохранители.
На Житомирщине неизвестный ранил 9 человек, один мужчина погиб / Фото Офиса генпрокурора
Что известно о пострадавших
Всех пострадавших госпитализировали. Один мужчина от полученных ножевых ранений умер в больнице. Еще семеро остались на лечении, одного выписали.
Что говорит полиция
Правоохранители открыли уголовное производство по статьям умышленное убийство и хулиганство. Виновнику грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.
На Житомирщине объявили план "Перехват". Сейчас нападавшего ищут, готовят сообщение о подозрении.