У селищі Іршанськ, що на Житомирщині, у ніч на 21 червня невідомий вдарив ножем чоловіка. А згодом напав ще на 8 людей, які намагалися його заспокоїти. На жаль, один з поранених помер у лікарні. Поліція шукає нападника, в області оголосили план "Перехоплення".

Конфлікт закінчився смертю

Трагічний інцидент зі смертельними наслідками трапився у ніч на 21 червня у Житомирській області, повідомили у фейсбуці Офісу генпрокурора.

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За попередньою інформацією, конфлікт виник між раніше судимим місцевим жителем та відвідувачем кафе.

Чоловіки вийшли із приміщення кафе, де нападник завдав ножового поранення потерпілому. Його намагалися заспокоїти. Однак зловмисник у відповідь поранив ще 8 людей. Після цього сів в автомобіль та втік з місця інциденту.

Наразі причини суперечки встановлюють правоохоронці.



На Житомирщині невідомий поранив 9 людей, один чоловік загинув / Фото Офісу генпрокурора

Що відомо про постраждалих

Усіх потерпілих госпіталізували. Один чоловік від одержаних ножових поранень помер у лікарні. Ще семеро залишилися на лікуванні, одного виписали.

Що каже поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями умисне вбивство та хуліганство. Винуватцю загрожує ув’язнення терміном від 7 до 15 років.

На Житомирщині оголосили план "Перехоплення". Наразі нападника шукають, йому готують повідомлення про підозру.