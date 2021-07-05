В Житомирской области подросток подстрелил ребенка: ружье нашел в кладовке

В Новоград-Волынском районе забавы подростков едва не закончились трагедией. 13-летний и 11-летний мальчики играли ружьем, которое взрослые оставили без присмотра.

Произошел инцидент утром 4 июля в селе Бастова Рудня на Житомирщине. Оба мальчика находились здесь в гостях.

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Как подросток подстрелил товарища

11-летний мальчик из Житомира находился в гостях вместе с 13-летним родственником. Подростки развлекались в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье.

По предварительной информации, оружие там оставил отец одного из парней. Ребята решили поиграть с ружьем, но игры закончились травмой: старший попал в младшего.



Ружье без присмотра оставил один из родителей / Фото Нацполиции

Мальчика отвезли в Пулинскую больницу и прооперировали: у него было ранение грудной клетки. На место инцидента родители не вызывали полицию, информацию правоохранителям сообщили медики.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они открыли производство по части 1 статьи 128 – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Инциденты с детьми, произошедшие из-за родителей: недавнее

В селе Рясное на Львовщине ночью 1 июля произошло ужасное ДТП – 11-летний мальчик-водитель слетел в кювет. Он сидел за рулем с разрешения взрослых: оба из них пьяными сидели в салоне авто. Мальчик погиб на месте, а взрослые обошлись травмами.

Возле Киева поймали двух женщин, которые изготавливали детскую порнографию с участием собственных детей. В роликах с запрещенным содержанием снимали своих дочерей 6 и 9 лет.

Полицейские напомнили: родители должны ответственно относиться к организации отдыха своих детей. Важно не допускать, чтобы в их руках оказывались опасные предметы.