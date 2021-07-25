Упал на скалу: на Житомирщине подросток сорвался с высоты примерно 10 метров

В Коростене Житомирской области 24 июля 14-летний мальчик упал с высоты примерно 10 метров на выступ скалы. Медики не смогли самостоятельно добраться до подростка.

Инцидент произошел в Древлянском парке. На место происшествия вызвали спасателей. Их предупредили, что понадобится помощь в транспортировке травмированного ребенка.

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Специалисты из ГСЧС нашли обходной путь и спустились к пострадавшему. Положив травмированного подростка на медицинские носилки, спасатели транспортировали его в скорую.

Подростка госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения города Коростень.

Правоохранители устанавливают детали инцидента. Информацию о самочувствии пострадавшего пока не обнародуют.

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