В Житомирской области 16-летняя девушка трагически погибла на предприятии
Источник:ГУ НП в Житомирской области
В Житомирской области на одном из предприятий по деревообработке погибла 16-летняя девушка. Трагедия произошла из-за несоблюдения правил охраны труда.
ЧП произошло еще в сентябре 2022 года. А 31 марта этого года следователи объявили подозрение директору производства.
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В Житомирской области погибла 16-летняя девушка
Трагедия произошла в Харитоновской громаде на одном из предприятий по деревообработке – там во время работы погибла 16-летняя девушка.
Правоохранители рассказали, что смертельные травмы девочка получила, когда выполняла работы по забросу древесины в двухротерный шредер разрывного типа. В то же время в машину были внесены конструктивные изменения размеров и формы ограждения, что привело к травмированию.
Как оказалось, смерть подростка наступила из-за тупой совокупной травмы тела – открытый перелом костей черепа и травматическую ампутацию левой руки.
Во время досудебного расследования были выявлены ряд принципиальных нарушений установленных норм безопасности, а именно отсутствие медицинского осмотра и трудового договора погибшей, разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью и эксплуатацию указанного агрегата, обучения и инструктажей по технике безопасности и другие,
– отметили в полиции.
Что грозит директору предприятия
В результате 62-летнему директору предприятия объявили о подозрении. Теперь ему грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком от 2 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Директору предприятия объявили о подозрении / фото полиции
Другие трагические случаи на предприятиях
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