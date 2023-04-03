В Житомирской области 16-летняя девушка трагически погибла на предприятии

В Житомирской области на одном из предприятий по деревообработке погибла 16-летняя девушка. Трагедия произошла из-за несоблюдения правил охраны труда.

ЧП произошло еще в сентябре 2022 года. А 31 марта этого года следователи объявили подозрение директору производства.

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В Житомирской области погибла 16-летняя девушка

Трагедия произошла в Харитоновской громаде на одном из предприятий по деревообработке – там во время работы погибла 16-летняя девушка.

Правоохранители рассказали, что смертельные травмы девочка получила, когда выполняла работы по забросу древесины в двухротерный шредер разрывного типа. В то же время в машину были внесены конструктивные изменения размеров и формы ограждения, что привело к травмированию.

Как оказалось, смерть подростка наступила из-за тупой совокупной травмы тела – открытый перелом костей черепа и травматическую ампутацию левой руки.

Во время досудебного расследования были выявлены ряд принципиальных нарушений установленных норм безопасности, а именно отсутствие медицинского осмотра и трудового договора погибшей, разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью и эксплуатацию указанного агрегата, обучения и инструктажей по технике безопасности и другие,

– отметили в полиции.

Что грозит директору предприятия

В результате 62-летнему директору предприятия объявили о подозрении. Теперь ему грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком от 2 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Директору предприятия объявили о подозрении / фото полиции

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