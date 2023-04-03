НП сталася ще у вересні 2022 року. А 31 березня цього року слідчі оголосили підозру директорові виробництва.

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На Житомирщині загинула 16-річна дівчина

Трагедія сталася у Харитонівській громаді на одному з підприємств з деревообробки – там під час роботи загинула 16-річна дівчина.

Правоохоронці розповіли, що смертельні травми дівчинка отримала, коли виконувала роботи з закидання деревини у двохротерний шредер розривного типу. Водночас у машину були внесені конструктивні зміни розмірів та форми огорожі, що спричинило травмування.

Як виявилось, смерть підлітка настала через тупу сукупну травму тіла – відкритий перелом кісток черепа та травматичну ампутацію лівої руки.

Під час досудового розслідування було виявлено низку принципових порушень встановлених норм безпеки, а саме відсутність медичного огляду та трудового договору загиблої, дозволів на виконання робіт із підвищеною небезпекою та експлуатацію вказаного агрегата, навчання та інструктажів із техніки безпеки та інші,

– зазначили у поліції.

Що загрожує директорові підприємства

У підсумку 62-річному директорові підприємства оголосили про підозру. Тепер йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Директорові підприємства оголосили про підозру / фото поліції

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